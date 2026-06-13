В столице проведут встречу клуба подмосковных экспортеров

Встреча на площадке конференц-зала отеля «Хэмптон Строгино» организована Фондом поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. С докладом о мерах государственной помощи для предприятий, ориентированных на экспорт, выступят специалисты Центра внешней торговли при Минпромторге РФ. Они расскажут о возможностях бесплатных маркетинговых исследований, объяснят, как оценить рынок и проанализировать возможные барьеры, спрос на продукцию, а также предоставят полезную аналитику.