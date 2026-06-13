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В столице проведут встречу клуба подмосковных экспортеров

Предприниматели узнают, как оценить рынок и спрос на продукцию, проанализировать возможные барьеры.

Предприниматели из Московской области, продвигающие свою продукцию на иностранных рынках в соответствии с задачами нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», могут присоединиться к встрече клуба экспортеров. Мероприятие пройдет в столице 15 июня, сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Встреча на площадке конференц-зала отеля «Хэмптон Строгино» организована Фондом поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. С докладом о мерах государственной помощи для предприятий, ориентированных на экспорт, выступят специалисты Центра внешней торговли при Минпромторге РФ. Они расскажут о возможностях бесплатных маркетинговых исследований, объяснят, как оценить рынок и проанализировать возможные барьеры, спрос на продукцию, а также предоставят полезную аналитику.

Чтобы принять участие, необходимо заполнить форму на сайте или связаться со специалистами фонда по телефону: +7−495−150−39−41. Сбор гостей начнется в 10:00, а само мероприятие стартует в 10:30.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.