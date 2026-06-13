MrBeast первым в мире набрал 500 млн подписчиков на YouTube

28-летний Джеймс Дональдсон родом из Канзаса. Он создал канал на YouTube в 2012 году. Стал известен благодаря челленджам и благотворительным акциям. Его самый популярный ролик — «Игра в кальмара в реальной жизни на $456,000». Видео набрало 934 млн просмотров.