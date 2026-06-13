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В Новосибирской области повысили качество диагностики меланомы

Показатель ранней выявляемости этого заболевания вырос на 3% по итогам прошлого года.

Медики Новосибирской области стали чаще выявлять на первой стадии заболевания меланому — одну из опасных разновидностей рака кожи, сообщили в администрации губернатора и правительства региона. Эффективная борьба со злокачественными новообразованиями — одна из приоритетных задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Показатель ранней выявляемости меланомы вырос в Новосибирской области на 3% по итогам прошлого года. При этом процент онкобольных, у которых впервые выявили подобную агрессивную форму рака кожи на четвертой стадии, снизился почти на 4 пункта.

Лечению меланомы посвятили очередной региональный форум онкологов, который прошел в конце мая в Новосибирском областном клиническом онкологическом диспансере.

«Правительство Российской Федерации в рамках нацпроекта “Продолжительная и активная жизнь”, стартовавшего в прошлом году, поставило задачу — выявлять на первой стадии визуальные формы злокачественных заболеваний. Формы, которые можно определить глазом, нащупать. Когда нет необходимости заглядывать внутрь организма. И мы стараемся более активно выявлять меланому на ранней стадии», — отметил главный онколог региона Сергей Фурсов.

Рак кожи сегодня лидирует в структуре заболеваемости в Новосибирской области. Меланома остается редкой, но самой опасной его формой, являясь причиной смерти 80% больных со злокачественными новообразованиями кожи. В общей структуре заболеваемости раком она стабильно занимает 16-е место. По словам главного онколога региона, чтобы не допустить развития болезни, важно проходить осмотр у дерматолога один раз в год, например, во время диспансеризации.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.