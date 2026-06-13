В Новосибирской области повысили качество диагностики меланомы

Рак кожи сегодня лидирует в структуре заболеваемости в Новосибирской области. Меланома остается редкой, но самой опасной его формой, являясь причиной смерти 80% больных со злокачественными новообразованиями кожи. В общей структуре заболеваемости раком она стабильно занимает 16-е место. По словам главного онколога региона, чтобы не допустить развития болезни, важно проходить осмотр у дерматолога один раз в год, например, во время диспансеризации.