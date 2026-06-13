Легенда грозненского «Ахмата» Ризван Уциев уходит из большого футбола после 326 матчей за клуб

По информации издания, футболист отказался продлевать трудовое соглашение с чеченским коллективом ещё на один сезон. О своих дальнейших планах он намерен объявить в ближайшее время.
Уциев защищал цвета клуба с 2005 года, когда команда ещё носила название «Терек». За этот период он провёл 326 встреч во всех турнирах, записав на свой счёт восемь забитых мячей и 23 результативных паса.
Ранее Life.ru сообщал, что адвокат бывшего нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса Герт-Ян Кнопс заявил о необходимости проведения психологической и психиатрической экспертизы футболиста. Соответствующее ходатайство было озвучено на предварительном судебном слушании в Нидерландах.
Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.