Эксперт рассказал о последствиях отзыва SSL-сертификатов GlobalSign

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. После отзыва цифровых сертификатов международным удостоверяющим центром GlobalSign россияне могут столкнуться с трудностями при входе на сайты через зарубежные браузеры, к примеру, Safari и Chrome, при этом на российских браузерах — «Яндексе» — сайты продолжат работать, рассказал РИА Новости эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий.