Эксперт рассказал о последствиях отзыва SSL-сертификатов GlobalSign

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. После отзыва цифровых сертификатов международным удостоверяющим центром GlobalSign россияне могут столкнуться с трудностями при входе на сайты через зарубежные браузеры, к примеру, Safari и Chrome, при этом на российских браузерах — «Яндексе» — сайты продолжат работать, рассказал РИА Новости эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий.
SSL‑сертификат (Secure Sockets Layer) — это цифровой документ, который подтверждает подлинность сайта и позволяет устанавливать зашифрованное соединение между браузером пользователя и сервером.
GlobalSign в субботу утром начал отзыв цифровых SSL-сертификатов у российских компаний.
«В России пользователи продолжают применять зарубежные операционные системы (ОС) — Windows, MacOS, Linux, продолжают пользоваться зарубежными браузерами — Edge, Safari, Firefox, Chrome. И в этих браузерах открываться сайты с отозванными сертификатами, а также сертификатом от Российского национального удостоверяющего центра, не будут», — пояснил Лукацкий.
«Для того, чтобы посещать такого рода сайты, пользователям придется ставить российский браузер “Яндекс. Браузер”, — отметил эксперт. И все же сейчас нет серьезных последствий для российских пользователей, добавил он.
По его словам, в настоящий момент в российском интернете зарегистрировано около 6 миллионов доменов. Отзыв же сертификатов со стороны GlobalSign коснулся нескольких десятков организаций.
В свою очередь гендиректор TelecomDaily Денис Кусков также подчеркнул, что отзыв сертификатов может привести к затруднению захода на отечественные ресурсы, в первую очередь у пользователей из-за рубежа на иностранных ОС.