Раскрыт секрет правильной заморозки ягод на зиму

Волгоградцы, запасающие летние ягоды впрок, часто допускают одну и ту же ошибку — отправляют их в морозилку и получают ледяной ком. Эксперт объяснил, как правильно замораживать ягоды, чтобы зимой они сохранили вкус и аромат.
Главное правило — предварительная заморозка в один слой. Ягоды нужно перебрать, промыть и полностью высушить на полотенце: именно влага превращает их в слипшийся кирпич. Затем разложить в один слой на подносе или противне и убрать в морозилку на 3−5 часов. Только после этого пересыпать в пакеты или контейнеры.
Лучше всего заморозке поддаются смородина, черника, голубика, вишня, клюква и брусника. Клубника и малина после разморозки становятся мягче, но отлично подходят для выпечки и морсов. Сахар эксперт советует не добавлять — так ягоды универсальнее в использовании.
«Морозилка не умеет возвращать продуктам свежесть. Если ягода уже помятая или начала течь, после разморозки ее состояние станет только хуже», — предупреждает эксперт канала «zmievskie».
Оптимальный срок хранения замороженных ягод — один год.
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