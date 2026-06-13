Раскрыт секрет правильной заморозки ягод на зиму

Главное правило — предварительная заморозка в один слой. Ягоды нужно перебрать, промыть и полностью высушить на полотенце: именно влага превращает их в слипшийся кирпич. Затем разложить в один слой на подносе или противне и убрать в морозилку на 3−5 часов. Только после этого пересыпать в пакеты или контейнеры.