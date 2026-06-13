Актриса Зиля Саетова умерла в 55 лет

В Уфе на 56-м году жизни после болезни скончалась народная артистка Башкортостана Зиля Саетова. Об этом сообщает «Башинформ».
Зиля Саетова родилась в деревне Азикеево Белорецкого района. В 1991 году она окончила театральный факультет Уфимского государственного института искусств и начала карьеру в Башкирском государственном академическом театре драмы имени Мажита Гафури.
Позже актриса перешла в Национальный молодежный театр, где за годы работы сыграла более 45 ролей в постановках по башкирской, российской и зарубежной драматургии. Среди ее работ — роли в спектаклях «О чем грустит Акбай?», «Пугало», «Тахир и Зухра», «Похищение девушки» и других.
Коллеги отмечают, что Саетова отличалась выразительной актерской техникой, сильной сценической энергетикой и умением создавать яркие характерные образы даже в небольших эпизодах.
В 2011 году она получила звание заслуженной артистки Башкортостана, а в 2022 году — народной артистки республики. В театре подчеркнули, что актриса активно делилась опытом с молодыми коллегами и была важной частью творческой жизни коллектива.