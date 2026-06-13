Актриса Зиля Саетова умерла в 55 лет

Позже актриса перешла в Национальный молодежный театр, где за годы работы сыграла более 45 ролей в постановках по башкирской, российской и зарубежной драматургии. Среди ее работ — роли в спектаклях «О чем грустит Акбай?», «Пугало», «Тахир и Зухра», «Похищение девушки» и других.