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В Алтайском крае в перевернувшейся лодке погиб мужчина и двое детей

Двое детей и взрослый погибли в перевернувшейся лодке в Алтайском крае, еще четверо несовершеннолетних смогли спастись, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Алтайскому краю.

Источник: РБК

Двое детей и взрослый погибли в перевернувшейся лодке в Алтайском крае, еще четверо несовершеннолетних смогли спастись, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Алтайскому краю.

По данным следствия, вечером 13 июня на озере Линво в Кытмановском районе Алтайского края, мужчина и шесть детей двигались на моторной лодке. В какой-то момент, на расстоянии 10−12 метров от берега лодка перевернулась. В результате погиб водитель и двое детей в возрасте 8 и 9 лет.

Региональное ведомство возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

«В настоящее время следователями СК России проводится осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы трагедии. Спасательными службами принимаются меры к установлению местонахождения тел погибших», — говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается.

В конце мая моторная лодка перевернулась в акватории реки Ангара в Иркутске. Как сообщало ГУ МЧС по региону, в ней находились 4 человека без спасательных жилетов. Один из них погиб, также пропала без вести 16-летняя девушка.

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