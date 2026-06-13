В Алтайском крае в перевернувшейся лодке погиб мужчина и двое детей

Двое детей и взрослый погибли в перевернувшейся лодке в Алтайском крае, еще четверо несовершеннолетних смогли спастись, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Алтайскому краю.
По данным следствия, вечером 13 июня на озере Линво в Кытмановском районе Алтайского края, мужчина и шесть детей двигались на моторной лодке. В какой-то момент, на расстоянии 10−12 метров от берега лодка перевернулась. В результате погиб водитель и двое детей в возрасте 8 и 9 лет.
Региональное ведомство возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
«В настоящее время следователями СК России проводится осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы трагедии. Спасательными службами принимаются меры к установлению местонахождения тел погибших», — говорится в сообщении.
Расследование уголовного дела продолжается.
В конце мая моторная лодка перевернулась в акватории реки Ангара в Иркутске. Как сообщало ГУ МЧС по региону, в ней находились 4 человека без спасательных жилетов. Один из них погиб, также пропала без вести 16-летняя девушка.
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