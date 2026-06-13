Два матча за сутки сломили Даниила Медведева на турнире в Нидерландах

Даниил Медведев уступил Камилу Майхшаку в полуфинале турнира ATP 250 в Хертогенбосе со счётом 6:7, 1:6. Это второй матч россиянина за сутки после завершения прерванной встречи с Чиличем. Майхшак впервые вышел в финал ATP, где сыграет против Алекса де Минора.
Даниил Медведев завершил борьбу на турнире в Хертогенбосе.
В субботу, 13 июня 2026 года, российский теннисист Даниил Медведев не смог преодолеть барьер полуфинала травяного турнира категории ATP 250, проходящего в нидерландском Хертогенбосе. Общий призовой фонд соревнований превышает 720 тысяч евро.
В матче за выход в решающую стадию восьмая ракетка мира встретился с представителем Польши Камилем Майхшаком, занимающим 76-ю строчку мирового рейтинга. Встреча продлилась 1 час 28 минут и завершилась победой польского спортсмена со счетом 6:7, 1:6. В первом сете борьба была упорной, но тайбрек остался за Майхшаком, а во второй партии инициатива полностью перешла к сопернику россиянина.
Для Медведева это был уже второй матч за одни сутки. В пятницу его четвертьфинальная встреча с хорватом Марином Чиличем была прервана из-за неблагоприятных погодных условий. В субботу российский спортсмен сумел доиграть тот поединок и одержать победу над 47-й ракеткой мира со счетом 6:2, 3:6, 6:1, однако это не помогло ему сохранить силы для полуфинала.
Статистика матча также оказалась не в пользу восьмой ракетки мира. Медведев выполнил восемь подач навылет, но допустил шесть двойных ошибок и не смог реализовать ни одного из двух заработанных брейк-поинтов. В активе его соперника лишь один эйс и одна двойная ошибка, при этом поляк успешно реализовал три брейка из шести предоставленных возможностей.
Для 30-летнего Камиля Майхшака этот успех стал историческим, так как он впервые в своей профессиональной карьере пробился в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов. В решающем матче соревнований его соперником станет шестая ракетка мира, представитель Австралии Алекс де Минор.