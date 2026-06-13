Два матча за сутки сломили Даниила Медведева на турнире в Нидерландах

Статистика матча также оказалась не в пользу восьмой ракетки мира. Медведев выполнил восемь подач навылет, но допустил шесть двойных ошибок и не смог реализовать ни одного из двух заработанных брейк-поинтов. В активе его соперника лишь один эйс и одна двойная ошибка, при этом поляк успешно реализовал три брейка из шести предоставленных возможностей.