Профессор Рис назвала смертельно опасные сыры, которые едят миллионы

Эксперт отметила, что потенциальный риск связан прежде всего с сырами из сырого молока, такими как Brie de Meaux, Comté и Parmigiano Reggiano. Эти продукты не проходят пастеризацию — процесс термической обработки, который обычно уничтожает опасные микроорганизмы. Листерия, в отличие от многих других бактерий, может долго сохранять жизнеспособность при низких температурах.