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Гроза и ливень в Москве 13 июня. Фоторепортаж

О ливне, граде и ветре до 17 метров в секунду ранее предупредили в МЧС. По данным ведомства, ливень и гроза продлятся до 3:00 мск 14 июня в отдельных районах столицы.

Источник: РБК

О ливне, граде и ветре до 17 метров в секунду ранее предупредили в МЧС. По данным ведомства, ливень и гроза продлятся до 3:00 мск 14 июня в отдельных районах столицы.

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