Гроза и ливень в Москве 13 июня. Фоторепортаж

О ливне, граде и ветре до 17 метров в секунду ранее предупредили в МЧС. По данным ведомства, ливень и гроза продлятся до 3:00 мск 14 июня в отдельных районах столицы.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше