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Международный слёт волонтёров-поисковиков стартовал в Нижнем Новгороде

Его участниками стали свыше 500 человек из шести стран.

Источник: Комсомольская правда

На базе «Море спорта» в Нижегородской области 13 июня стартовал Международный слёт волонтёров-поисковиков. На этот раз его участниками стали свыше 500 человек из шести стран мира — Армении, Беларуси, Сербии, Казахстана, Узбекистана и России. Благодаря этому слет получил статус международного.

— Волонтёры-поисковики — надежные и незаменимые союзники МЧС России. Они оказывают неоценимую помощь в поисково-спасательных мероприятиях, и я могу называть их своими коллегами, — отметил начальник Главного управления МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков.

Итоговые поисковые мероприятия состоятся 15−16 июня в лесном массиве Городецкого округа. Также всех участников ожидает обучение — их научат взаимодействовать с силовыми структурами, в том числе с представителями МЧС России, Следственного комитета и МВД. Также они смогут обменяться опытом с зарубежными коллегами.

— Для Нижегородской области большая честь — принимать Международный слёт волонтёров-поисковиков. Спасать жизни людей — это неоценимый вклад, требующий огромного мужества и самоотдачи, — подчеркнула министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.

Министр поблагодарила МЧС России за предоставленную волонтерам возможность проявить себя в реальных поисковых операциях. Это помогает им расти профессионально.

В рамках учебной программы всех участников обучат навыкам работы с картами и радиосвязью, поисковой тактике, организации штабов, ориентированию на местности, основам выживания в дикой природе и оказанию первой помощи.

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