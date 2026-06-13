Ростовчан предупредили об отключении телевидения 17 июня

Жителей хутора Калининский Шолоховского района предупреждают о временном прекращении телерадиовещания 17 июня в связи с проведением плановых профилактических работ на передающем оборудовании.
Согласно информации, опубликованной на официальном портале Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС), ограничения будут действовать с 08:00 до 14:00 по московскому времени.
В указанный период будет приостановлено вещание программ первого и второго мультиплексов, эфира радиостанции «Радио России».
Отмечается, что запланированные технические мероприятия могут быть отменены или перенесены на другие даты при ухудшении погодных условий.