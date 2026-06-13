ООН предупредила о кризисе борьбы с ВИЧ из-за Трампа

При этом, согласно отчету, глобальное число новых заражений ВИЧ снизилось с 2,1 млн в 2010 году до 1,2 млн в 2025-м, а число смертей от СПИДа сократилось с 1,3 млн до 570 тыс., что является самым низким показателем за последние 30 лет. Однако почти 9 млн человек остаются без лечения, а сокращение профилактики и поддерживающих услуг может привести к откату, предупреждают в UNAIDS: из 40,9 млн человек, живущих с ВИЧ, в настоящее время проходят лечение 32,1 млн.