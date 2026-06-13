Посмертный орден и суды: новые детали гибели зятя Пригожина

Как выяснилось, после гибели Евгения Ткаченко у семьи возникли дополнительные сложности. По словам Иосифа Пригожина, объявились кровные родственники погибшего, которые ранее не принимали участия в его жизни и не поддерживали с ним связь. Эти люди, как отметил продюсер, инициировали судебные тяжбы с Данаей Пригожиной, претендуя на посмертные выплаты, и «крепко помотали нервы» вдове.