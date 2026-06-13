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Посмертный орден и суды: новые детали гибели зятя Пригожина

Орден Мужества, которым посмертно наградили Евгения Ткаченко, передан его вдове Данае, дочери продюсера Иосифа Пригожина.

Орден Мужества, которым посмертно наградили Евгения Ткаченко, передан его вдове Данае, дочери продюсера Иосифа Пригожина. Боец погиб на Купянском направлении в ходе специальной военной операции. Солдату было 28 лет.

Как рассказал Иосиф Пригожин в беседе с NEWS.ru, его зять ушел на фронт добровольцем в начале СВО, оставив дома супругу и новорожденного сына. Сам Ткаченко вырос в детском доме. Продюсер не исключил, что в будущем может снять фильм о жизни и судьбе погибшего.

Официально Евгения Ткаченко признали погибшим в августе 2025 года. До этого он длительное время числился пропавшим без вести. После гибели Ткаченко Даная Пригожина призывала подписчиков воздержаться от негативных комментариев в ее адрес и проявить доброту.

Как выяснилось, после гибели Евгения Ткаченко у семьи возникли дополнительные сложности. По словам Иосифа Пригожина, объявились кровные родственники погибшего, которые ранее не принимали участия в его жизни и не поддерживали с ним связь. Эти люди, как отметил продюсер, инициировали судебные тяжбы с Данаей Пригожиной, претендуя на посмертные выплаты, и «крепко помотали нервы» вдове.

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