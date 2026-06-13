Посмертный орден и суды: новые детали гибели зятя Пригожина

Орден Мужества, которым посмертно наградили Евгения Ткаченко, передан его вдове Данае, дочери продюсера Иосифа Пригожина. Боец погиб на Купянском направлении в ходе специальной военной операции. Солдату было 28 лет.
Как рассказал Иосиф Пригожин в беседе с NEWS.ru, его зять ушел на фронт добровольцем в начале СВО, оставив дома супругу и новорожденного сына. Сам Ткаченко вырос в детском доме. Продюсер не исключил, что в будущем может снять фильм о жизни и судьбе погибшего.
Официально Евгения Ткаченко признали погибшим в августе 2025 года. До этого он длительное время числился пропавшим без вести. После гибели Ткаченко Даная Пригожина призывала подписчиков воздержаться от негативных комментариев в ее адрес и проявить доброту.
Как выяснилось, после гибели Евгения Ткаченко у семьи возникли дополнительные сложности. По словам Иосифа Пригожина, объявились кровные родственники погибшего, которые ранее не принимали участия в его жизни и не поддерживали с ним связь. Эти люди, как отметил продюсер, инициировали судебные тяжбы с Данаей Пригожиной, претендуя на посмертные выплаты, и «крепко помотали нервы» вдове.
Читайте также: Додик объяснил, почему считает действия Путина сдержанными.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.