Желтый уровень опасности объявлен из-за погоды в Волгоградской области

На территории Волгоградской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за комплекса неблагоприятных атмосферных явлений, сообщает региональный МЧС России. Так, до 15.00 14 июня сохранится 4-й, высокий класс пожарной опасности.
По информации Гидрометцентра, в ночь на 15 июня в некоторых районах ожидаются осадки в виде ливней и сильных дождей, а также возможен град.
Непогода продлится до 18.00 15 июня. Во время грозы ветер будет достигать порывов до 20 м/с.
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