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Дочь Иосифа Пригожина получила орден погибшего на СВО мужа

Дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная получила орден Мужества, к которому посмертно был представлен ее муж Евгений Ткаченко, погибший на Купянском направлении в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил сам Иосиф Пригожин.

Дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная получила орден Мужества, к которому посмертно был представлен ее муж Евгений Ткаченко, погибший на Купянском направлении в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил сам Иосиф Пригожин.

Он отметил, что Евгению было 28 лет, у него остался маленький ребенок. По словам продюсера, в будущем может рассматриваться идея создания фильма о его судьбе, которая, как он подчеркнул, была непростой: мужчина вырос в детском доме, а затем отправился на фронт добровольцем.

— Много молодых ребят на фронте сражаются, у меня сердце кровью обливается (от мысли о том, как им там тяжело). Они наши близкие все, — отметил собеседник NEWS.ru.

Пригожин сообщил о смерти своего зятя 12 августа 2025 года. По его словам, тело Ткаченко не нашли, но суд принял постановление о том, что знает место его гибели, и признал мужчину погибшим. Даная Пригожина отказалась давать комментарии журналистам в связи со смертью супруга. Она осталась одна с их общим сыном Даниэлем, который родился в августе 2022 года.