Дочь Иосифа Пригожина получила орден погибшего на СВО мужа

Пригожин сообщил о смерти своего зятя 12 августа 2025 года. По его словам, тело Ткаченко не нашли, но суд принял постановление о том, что знает место его гибели, и признал мужчину погибшим. Даная Пригожина отказалась давать комментарии журналистам в связи со смертью супруга. Она осталась одна с их общим сыном Даниэлем, который родился в августе 2022 года.