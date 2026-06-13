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Алена Яковлева рассказала об осуждении в театре после её высказываний

Актриса Алёна Яковлева навела шороху, что называется, в театре Сатиры, где служит много лет. Артистка вступила в конфликт с руководством из-за отмены её юбилейного спектакля. После этого в театре появились те, кто был за Яковлеву и её позицию, и кто не поддержал её. Встретилась ли она с открытым осуждением коллег, Алена рассказала журналистам. А точнее- показала красноречивой мимикой.

Актриса Алёна Яковлева навела шороху, что называется, в театре Сатиры, где служит много лет. Артистка вступила в конфликт с руководством из-за отмены её юбилейного спектакля. После этого в театре появились те, кто был за Яковлеву и её позицию, и кто не поддержал её. Встретилась ли она с открытым осуждением коллег, Алена рассказала журналистам. А точнее- показала красноречивой мимикой.