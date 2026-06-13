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Звезда «Интернов» Кристина Асмус похудела и стала «похожа на фею»

Актриса Кристина Асмус приехала на показ российского фильма в московский кинотеатр. С момента последнего посещения светского мероприятия Кристина ещё больше похудела, так что платье со шлейфом, которое она выгуляла на красной дорожке фильма «Холоп-3», смотрелось на точеной фигуре просто идеально. Народ судачил, что с новой прической артистка вообще стала «похожа на фею из сказки». Оценить наряд и фигуру Кристины Асмус можно на видео.

Актриса Кристина Асмус приехала на показ российского фильма в московский кинотеатр. С момента последнего посещения светского мероприятия Кристина ещё больше похудела, так что платье со шлейфом, которое она выгуляла на красной дорожке фильма «Холоп-3», смотрелось на точеной фигуре просто идеально. Народ судачил, что с новой прической артистка вообще стала «похожа на фею из сказки». Оценить наряд и фигуру Кристины Асмус можно на видео.