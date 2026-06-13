Худрук Новороссийского драмтеатра Евгений Кушпель погиб в ДТП

Главный режиссер и художественный руководитель Новороссийского муниципального драматического театра имени Амербекяна Евгений Кушпель погиб в результате ДТП вечером 13 июня, сообщил глава города Андрей Кравченко.
«Известие о гибели Евгения Леонидовича пока еще очень трудно осознать. Это невосполнимая, тяжелая утрата для города-героя», — написал Кравченко.
По словам мэра, для многих новороссийцев Кушпель стал проводником в мир театрального искусства, примером патриотизма и служения своему делу. На его счету — более семидесяти ярких киноролей, а его голосом были озвучены главные городские торжества, включая акцию «Бескозырка» и парад Победы.
«Новороссийск скорбит. Светлая память великому человеку и таланту. Приношу искренние соболезнования родным и близким Евгения Леонидовича», — добавил глава города.
Евгений Кушпель родился 6 июня 1957 года в Новороссийске. В 1979 году окончил Астраханский институт рыбной промышленности и хозяйства, а затем — режиссерское отделение Краснодарского университета культуры. В 2016 году прошел дополнительное обучение по курсу «Театральная режиссура» в Высшей школе сценических искусств Константина Райкина (мастерская Камы Гинкаса).
Свою творческую деятельность начал в 1975 году с любительской театральной работы, а с 1999 года занимался профессиональной режиссурой. В 1985 году дебютировал в кино, снявшись в фильме «Бармен из золотого якоря».
Кушпель был заслуженным работником культуры Кубани, членом Союза театральных деятелей России, постановщиком, сценаристом и ведущим многих фестивальных и концертных программ краевого и всероссийского уровня.
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