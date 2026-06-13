Худрук Новороссийского драмтеатра Евгений Кушпель погиб в ДТП

По словам мэра, для многих новороссийцев Кушпель стал проводником в мир театрального искусства, примером патриотизма и служения своему делу. На его счету — более семидесяти ярких киноролей, а его голосом были озвучены главные городские торжества, включая акцию «Бескозырка» и парад Победы.