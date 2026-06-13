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Погода в Нижнем Новгороде с 15 июня: похолодание во вторник и потепление к выходным

Существенных температурных скачков не ожидается.

Источник: Время

В Нижнем Новгороде неделя с 15 по 21 июня начнётся с тёплой и влажной погоды, а затем станет прохладнее и ветренее. Об этом сообщает Яндекс. Погода.

В понедельник, 15 июня, днём воздух прогреется до +22°, а утром и вечером погода останется мягкой и облачной. Ночью температура опустится до +16°, влажность будет повышенной.

Во вторник, 16 июня, в городе похолодает. Утром и днём ожидается до +16…+18°, при этом юго-западный ветер усилится до 8 м/с, а ощущаться будет заметно прохладнее.

В среду, 17 июня, температура начнёт постепенно расти. Днём столбики термометров поднимутся до +20°, но ночь останется свежей, с показателями около +14°.

В четверг, 18 июня, погода станет немного спокойнее, однако сохранятся высокая влажность и слабый ветер. Днём ожидается до +19°, ночью — около +14°.

В пятницу, 19 июня, температура вновь приблизится к отметке +20°. К вечеру ветер сменит направление на северо-западное, а в ночные часы похолодает до +15°.

Суббота, 20 июня, пройдёт примерно в том же температурном режиме. Днём воздух прогреется до +20°, при этом ветер останется умеренным, а влажность — повышенной.

В воскресенье, 21 июня, в Нижнем Новгороде ожидается самый тёплый день второй половины недели. Днём температура поднимется до +21°, а ночью сохранится комфортная прохлада около +15°.

Ранее прогноз на лето 2026 года в Нижнем Новгороде был представлен метеорологами.