Дождь затопил улицы Москвы по колено под раскаты грома

На днях на подмосковные Люберцы обрушился сильнейший дождь, в результате чего проезжие части превратились в настоящие реки. Очевидцы запечатлели на камеру, как горожанам пришлось разуться и шагать по колено в воде. Многие несли ботинки и туфли в руках, спасая их от намокания.