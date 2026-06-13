В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за грозы

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за сильных ливней, грозы, града и ветра до 17 м/с. Предупреждение действует до 03:00 мск 14 июня. Это следует из данных Гидрометцентра России.
Управление МЧС по Москве предупредило жителей о риске чрезвычайных ситуаций из-за непогоды 14 июня.
Сильный ливень с грозой начался в Москве вечером 13 июня. По данным центра погоды «Фобос», дожди будут идти в столице до 19 июня. Температура воздуха в ближайшую неделю будет составлять от +17 до +23 градусов.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше