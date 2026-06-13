Запутавшегося в сетях кита Петра Великого спасли в Мурманской области

Два года назад, в июне 2024 года, в районе Териберки также запутался в сетях горбатый кит, которого назвали Станиславом. Тогда снасти мешали ему открыть пасть, из-за чего животное могло умереть. Для его освобождения была проведена первая в России операция подобного рода, благодаря которой кит был спасен и до сих пор живет в Баренцевом море.