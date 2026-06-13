Пара заперла троих детей в номере ради вечеринки: у одного из малышей в крови нашли наркотики*

Пару арестовали прямо на курорте, предъявив обвинение в оставлении несовершеннолетних в опасности без присмотра. Верховный суд Андалусии рассмотрел это дело и приговорил горе-родителей к реальному тюремному сроку. Кроме того, суд лишил их родительских прав на два года и восемь месяцев, а также запретил приближаться к детям ближе чем на 500 метров на протяжении двух лет.