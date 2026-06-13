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Наша землячка Милиана Ильясова выиграла серебро первенства России по боксу

Спортсменка вошла в состав молодёжной сборной страны.

В Краснодаре завершилось первенство России по боксу среди девушек 19−22 лет, где нижегородка мастер спорта Милиана Ильясова завоевала серебряную награду.

Наша землячка выступала в весовой категории 60 кг. Она выиграла три боя, уступив только в финале многократной чемпионке страны в разных возрастах, победительнице юниорского первенства Европы Софье Молчановой из Краснодарского края.

К соревнованиям Милиану Ильясову готовил тренер Александр Комаров. Осенью спортсменка будет выступать уже на взрослом чемпионате России по боксу.