В Минздраве рассказали о состоянии 19 пострадавших в ДТП в Одинцово

В отношении водителя грузовика возбудили дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (5 ст. 264 Уголовного кодекса). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до семи лет.