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В Минздраве рассказали о состоянии 19 пострадавших в ДТП в Одинцово

В результате аварии с участием микроавтобуса в Одинцово 19 человек были госпитализированы.

Источник: РБК

В результате аварии с участием микроавтобуса в Одинцово 19 человек были госпитализированы. Шестеро из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает «Интерфакс».

По его словам, для помощи пострадавшим организованы телемедицинские консультации с участием специалистов федеральных медицинских центров. Все пациенты получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме, добавил Кузнецов.

Трагедия произошла днем 13 июня вблизи Звенигорода. Грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым микроавтобусом. В результате ДТП два человека погибли и еще 21 пострадал.

В отношении водителя грузовика возбудили дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (5 ст. 264 Уголовного кодекса). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до семи лет.

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