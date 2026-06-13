Уличный random dance и презентация книги: куда сходить 14 июня

В воскресенье, 14 июня, волгоградцев и гостей города ждут в ЦПКиО, ТРЦ «Акварель» и зале Царицынских интерьеров областного краеведческого музея.
В центральном парке Волгограда культурный центр «Миринэ» пригласит на уличный random dance под.
Волгоградцев и гостей города ждут в воскресенье в ЦПКиО, ТРЦ «Акварель» и зале Царицынских интерьеров областного краеведческого музея.
В воскресенье, 14 июня, волгоградцев и гостей города ждут в ЦПКиО, ТРЦ «Акварель» и зале Царицынских интерьеров областного краеведческого музея.
В центральном парке Волгограда культурный центр «Миринэ» пригласит на уличный random dance под.