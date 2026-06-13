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Уличный random dance и презентация книги: куда сходить 14 июня

Волгоградцев и гостей города ждут в воскресенье в ЦПКиО, ТРЦ «Акварель» и зале Царицынских интерьеров областного краеведческого музея.

В воскресенье, 14 июня, волгоградцев и гостей города ждут в ЦПКиО, ТРЦ «Акварель» и зале Царицынских интерьеров областного краеведческого музея.

В центральном парке Волгограда культурный центр «Миринэ» пригласит на уличный random dance под.