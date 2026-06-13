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Лимиты ввели на некоторых АЗС Татарстана во избежание искусственного ажиотажа

В Татарстане на части автозаправочных станций введены временные лимиты на отпуск топлива. Меры связаны с техническими работами и направлены на стабилизацию ситуации. Об этом в субботу, 13 июня, говорится в сообщении на официальном сайте республики, опубликованном по итогам рабочей поездки Рустама Минниханова в Нижнекамск.

В Татарстане на части автозаправочных станций введены временные лимиты на отпуск топлива. Меры связаны с техническими работами и направлены на стабилизацию ситуации. Об этом в субботу, 13 июня, говорится в сообщении на официальном сайте республики, опубликованном по итогам рабочей поездки Рустама Минниханова в Нижнекамск.

— На отдельных заправочных станциях республики зафиксированы очереди на покупку топлива. Во избежание искусственного ажиотажа и обеспечения устойчивой ситуации ведутся технические работы, в результате чего на отдельных АЗС введены временные лимиты, — сообщили в руководстве региона.

На сайте главы отмечается, что решение принято для предотвращения ажиотажного спроса и обеспечения стабильного снабжения топливом на фоне повышенной нагрузки на заправочную сеть.

Сразу на 15 автозаправочных станциях в Краснодарском крае полностью приостановили продажу топлива. Об этом 10 июня сообщил оперативный штаб региона со ссылкой на министерство ТЭК и ЖКХ.

В регионе произошел сбой мелкооптовых закупок, поэтому на небольших АЗС топлива стало не хватать, а в крупных сетях, где бензина достаточно, спрос, наоборот, вырос.