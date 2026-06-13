Лимиты ввели на некоторых АЗС Татарстана во избежание искусственного ажиотажа

В Татарстане на части автозаправочных станций введены временные лимиты на отпуск топлива. Меры связаны с техническими работами и направлены на стабилизацию ситуации. Об этом в субботу, 13 июня, говорится в сообщении на официальном сайте республики, опубликованном по итогам рабочей поездки Рустама Минниханова в Нижнекамск.