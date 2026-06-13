Историческая драма о Петре I: что известно о фильме «Рождение империи»

При этом Верещагин отметил, что за историческими событиями стоят поступки, подвиги и решения людей, и фильм «Рождение империи» — о них. Несмотря на то что Петр I является главным героем ленты, картина «ни в коем случае не является байопиком». Фильм в первую очередь фокусирует внимание на Полтавской битве и том, что ей предшествовало. Лента также показывает антагонистов в лице шведского короля Карла XII и его главного советника фельдмаршала Реншильда. Кроме того, в фильме покажут ближайших сподвижников Петра, без которых победа была бы невозможна. К тому же картина продемонстрирует формирование Петра как военачальника, со всеми ошибками и открытиями, сделанными им на этом пути.