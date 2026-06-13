Мужчину лечили от рака, пока в легком не нашелся неожиданный предмет

Во время обследования у мужчины обнаружили узел размером около 2,1 см в нижней доле правого легкого. Первоначально сразу несколько клиник предположили, что это может быть периферический рак. Однако во время операции выяснилось, что образование оказалось воспалительным узлом вокруг фрагмента красного перца длиной примерно 0,5 см.