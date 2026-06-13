Мужчину лечили от рака, пока в легком не нашелся неожиданный предмет

В Китае врачи приняли кусочек перца чили в легком 70-летнего пациента за злокачественную опухоль. Об этом сообщает газета New Express.
Во время обследования у мужчины обнаружили узел размером около 2,1 см в нижней доле правого легкого. Первоначально сразу несколько клиник предположили, что это может быть периферический рак. Однако во время операции выяснилось, что образование оказалось воспалительным узлом вокруг фрагмента красного перца длиной примерно 0,5 см.
По словам хирурга, на КТ плотность перца практически не отличается от тканей легкого, поэтому до операции отличить его от опухоли крайне сложно.
Врач отметил, что за почти 30 лет практики сталкивался с подобными случаями всего несколько раз. Во всех них пациенты поступали с подозрением на онкологию.
Медики объясняют, что перец может попасть в дыхательные пути и долго там оставаться, вызывая хроническое воспаление. В результате формируется узел, который на снимках выглядит как опухоль.
Врачи советуют не разговаривать и не смеяться во время еды, а при длительном кашле пройти осмотр.
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