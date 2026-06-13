В Москве на ВДНХ ярко и вкусно отметили 80-летний юбилей Калининградской области

В Москве на ВДНХ с 10 по 14 июня проходит масштабный VI Международный туристический форум «Путешествуй!» — одно из крупнейших событий в сфере туризма. В этом году мероприятие объединило 83 региона, девять зарубежных государств и множество компаний.
Калининградская область не могла пройти мимо такого крупного фестиваля и тоже представила здесь свой стенд. Более того, 13 июня на форуме целый день отмечали 80-летие нашего края.
На «янтарном» стенде в дни форума можно узнать о популярных маршрутах, достопримечательностях, курортах и городах самого западного субъекта России. Кроме того, здесь можно своими руками изготовить янтарную игрушку на мастер-классе, поискать янтарь в песочнице, сделать памятную фотографию в образе хомлинов, а также совершить с ними виртуальную прогулку по центру Калининграда.
Отдельная программа сегодня проходила в Доме российской кухни. В честь юбилея области гостей пригласили в целое гастрономическое путешествие. Именитые шефы сварили огромную балтийскую уху, предложили гостям попробовать рыбные закуски и, конечно же, знаменитый калининградский марципан.