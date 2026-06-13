В Москве на ВДНХ ярко и вкусно отметили 80-летний юбилей Калининградской области

На «янтарном» стенде в дни форума можно узнать о популярных маршрутах, достопримечательностях, курортах и городах самого западного субъекта России. Кроме того, здесь можно своими руками изготовить янтарную игрушку на мастер-классе, поискать янтарь в песочнице, сделать памятную фотографию в образе хомлинов, а также совершить с ними виртуальную прогулку по центру Калининграда.