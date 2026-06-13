Орбана переизбрали на посту председателя ФИДЕС на съезде партии

Виктор Орбан сохранит пост председателя партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» еще на один год. Решение принято делегатами общенационального съезда в Будапеште на фоне заявлений о необходимости обновления политической силы после поражения на парламентских выборах.
На голосовании его кандидатура была единственной. Орбан получил поддержку 729 делегатов, еще восемь воздержались. Участники съезда отмечали, что он остается ключевой фигурой, способной сохранить единство партии и вывести ее из кризиса.
Также на съезде были избраны новые заместители председателя и обновлен состав руководящего совета, в который вошли представители всех регионов страны. Партия заявила о начале масштабной внутренней перестройки и подготовке новой политической программы с учетом запросов избирателей, в том числе молодежи.
Сам Орбан заявил о намерении продолжить политическую борьбу и вернуть «ФИДЕС» к власти. Он возглавляет партию с перерывом с 1990-х годов и на протяжении многих лет занимал пост премьер-министра Венгрии, после чего перешел в оппозицию после поражения на выборах, передает ТАСС.
12 апреля Орбан признал поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах в Венгрии. В свою очередь его оппонент Петер Мадьяр из партии «Тиса», которая победила на выборах, заявил, что премьер поздравил его с победой по телефону. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, как изменяется политический курс Венгрии после поражения партии Виктора Орбана.