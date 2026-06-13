Орбана переизбрали на посту председателя ФИДЕС на съезде партии

12 апреля Орбан признал поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах в Венгрии. В свою очередь его оппонент Петер Мадьяр из партии «Тиса», которая победила на выборах, заявил, что премьер поздравил его с победой по телефону. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, как изменяется политический курс Венгрии после поражения партии Виктора Орбана.