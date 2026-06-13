От удара разбилось лобовое стекло: в Зеленоградске таксист сбил подростков на самокате

«Мы оказались на месте, когда девочка лежала на асфальте перед машиной. Уже приехала скорая, её осматривали. Спасатели помогли положить пострадавшую на носилки и занесли в скорую. Рядом были подруги потерпевшей, вероятно мама и ещё пару взрослых, возможно очевидцы или знакомые. Стояла машина ГАИ», — рассказал свидетель, добавив, что о втором самокатчике ему неизвестно.