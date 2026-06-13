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Лопетеги против Якина: Катар и Швейцария бросили в бой звезд футбола

Сборные Катара и Швейцарии обнародовали стартовые сочетания на матч первого тура группового этапа чемпионата мира, который пройдет в субботу, 13 июня.

Сборные Катара и Швейцарии обнародовали стартовые сочетания на матч первого тура группового этапа чемпионата мира, который пройдет в субботу, 13 июня. Информация опубликована на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Встреча квартета B состоится на стадионе «Левайс» в Санта-Кларе (штат Калифорния, США). Начало — в 22:00 по московскому времени. Обслуживать игру будет главный арбитр из Гондураса Саид Мартинес.

Катарцы выйдут на поле в схеме 4−3−3. Ворота защищает Махмуд Абунада. Оборонительные порядки составят Аюб Аль-Уи, Педро Мигель, капитан команды Буалем Хухи и Хомам Ахмед. Опорную зону закроют Исса Лайе, Джассем Габер и Ассим Мадибо. В атаке сыграют Эдмилсон Жуниор, Юсуф Абдурисаг и лидер сборной Акрам Афиф.

Швейцарцы под руководством Мурата Якина сделали ставку на проверенную группу игроков. Место в рамке занял Грегор Кобель. Тройку центральных защитников составили Нико Эльведи, Мануэль Аканджи и Рикардо Родригес. В центре поля действуют Денис Закария, Ремо Фройлер, капитан Гранит Джака и Мишель Эбишер. На острие атаки сыграют Брель Эмболо, Дан Ндойе и Рубен Варгас.

Накануне соперники катарцев и швейцарцев по группе — сборные Канады и Боснии и Герцеговины — разошлись миром, сыграв вничью 1:1. Таким образом, победитель предстоящего матча захватит единоличное лидерство в квартете.

Чемпионат мира 2026 года впервые проводится с участием 48 национальных команд, а матчи турнира принимают три страны — США, Канада и Мексика. Финальная стадия соревнований продлится до 19 июля. Для сборной Катара это лишь второй мундиаль в истории: на домашнем ЧМ-2022 команда заняла последнее место в группе, потерпев три поражения. Швейцарцы, напротив, выступают на мировых первенствах шестой раз подряд.

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