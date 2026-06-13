Лопетеги против Якина: Катар и Швейцария бросили в бой звезд футбола

Чемпионат мира 2026 года впервые проводится с участием 48 национальных команд, а матчи турнира принимают три страны — США, Канада и Мексика. Финальная стадия соревнований продлится до 19 июля. Для сборной Катара это лишь второй мундиаль в истории: на домашнем ЧМ-2022 команда заняла последнее место в группе, потерпев три поражения. Швейцарцы, напротив, выступают на мировых первенствах шестой раз подряд.