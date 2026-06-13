Украинец может сесть на 20 лет в тюрьму США из-за мошенничества на $150 млн

Гражданин Украины Алексей Литвиненко в суде признал свою вину в мошенничестве с использованием электронных средств. Об этом сообщается на ресурсах Министерства юстиции США.
«После экстрадиции из Ирландии 44-летний гражданин Украины Алексей Алексеевич Литвиненко признал вину в сговоре с целью мошенничества», — гласит сообщение ведомства.
По данным ФБР, Литвиненко с сообщниками заражал компьютеры по всему миру вредоносным софтом Conti. Это принесло мошенникам не менее 150 миллионов долларов. Теперь подсудимому грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что взрослая жительница Нью-Йорка притворялась 16-летней школьницей и ходила на занятия с другими учениками.