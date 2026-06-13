В Нижегородской области умер ветеран войны Николай Рудых

«После войны Николай Кузьмич посвятил себя мирному созидательному труду, работал на благо страны до 83 лет. Пройдя через горнило войны, он сохранил удивительное жизнелюбие, доброту и способность видеть красоту в простых вещах. До последних дней мы видели его светлым, мудрым человеком», — отметил Клинков.