Блогер MrBeast первым в мире набрал 500 миллионов подписчиков на YouTube

MrBeast (Джеймс Дональдсон) стал первым блогером на YouTube, достигшим отметки в 500 миллионов подписчиков. Об этом стало известно в субботу, 13 июня.
Накануне он провел прямую трансляцию на своем канале, в ходе которой вместе с аудиторией следил за приближением к рекордной отметке. К эфиру присоединились около 13 миллионов зрителей.
Джеймсу Дональдсону 28 лет, он родом из штата Канзас, США, и ведет канал с 2012 года. Широкую известность он получил благодаря масштабным челленджам и благотворительным проектам.
Одним из самых популярных его видео остается ролик «Игра в кальмара в реальной жизни на 456,000 долларов», который набрал сотни миллионов просмотров.
В интернете, особенно в юмористическом сегменте, набирает большую популярность так называемый брейнрот. В этом году в Сети завирусилась целая серия бессмысленных мемов, сгенерированных нейросетью, которая получила название «итальянский брейнрот». Акула в кроссовках, крокодил-бомбардировщик, кошка-креветка — это только малая часть сгенерированных искусственным интеллектом изображений животных, которым начали давать абсурдные имена на итальянский манер. «Вечерняя Москва» разобралась, как «итальянский брейнрот» стал популярным и породил целую вселенную мемов.