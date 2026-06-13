Блогер MrBeast первым в мире набрал 500 миллионов подписчиков на YouTube

В интернете, особенно в юмористическом сегменте, набирает большую популярность так называемый брейнрот. В этом году в Сети завирусилась целая серия бессмысленных мемов, сгенерированных нейросетью, которая получила название «итальянский брейнрот». Акула в кроссовках, крокодил-бомбардировщик, кошка-креветка — это только малая часть сгенерированных искусственным интеллектом изображений животных, которым начали давать абсурдные имена на итальянский манер. «Вечерняя Москва» разобралась, как «итальянский брейнрот» стал популярным и породил целую вселенную мемов.