Женщина погибла при падении с 40 метров во время роуп-джампинга в Бразилии

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как де Фрейтас подводят к краю платформы и сталкивают вниз. Сразу после этого слышны крики о том, что «не была закреплена веревка». В ролике также заметны сотрудники в футболках компаний, связанных с организацией прыжков, однако официальных комментариев от них на момент публикации не было, передает Globo.