Bild: В Германии обнаружили уцелевшую САУ StuG III времен Второй мировой войны

В дальнейшем САУ планируют направить в Немецкий танковый музей в Мюнстере для реставрации, а затем выставить в экспозиции Военно-исторического музея Бундесвера в Дрездене. По оценкам специалистов, находка помогает лучше понять последние недели боев на северо-западе Германии, где военная техника часто просто закапывалась после окончания войны, передает газета.