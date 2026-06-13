Bild: В Германии обнаружили уцелевшую САУ StuG III времен Второй мировой войны

На военно-морской авиабазе Нордхольц на побережье Северного моря в федеральной земле Нижняя Саксония в Германии обнаружили уцелевшую самоходную артиллерийскую установку времен Второй мировой войны. Об этом пишет Bild.
По данным издания, во время строительных работ рабочие наткнулись на практически полностью сохранившуюся САУ StuG III вермахта, которая, вероятно, пролежала в песке около 80 лет. Эксперты назвали находку уникальной, отметив, что техника находится в хорошем состоянии.
Специалисты уточняют, что элементы ходовой части выглядят почти новыми, на них частично сохранилась оригинальная камуфляжная окраска. Предполагается, что после войны союзники могли захоронить технику вместе с другим военным металлоломом. Сейчас машина находится под охраной на территории авиабазы.
В дальнейшем САУ планируют направить в Немецкий танковый музей в Мюнстере для реставрации, а затем выставить в экспозиции Военно-исторического музея Бундесвера в Дрездене. По оценкам специалистов, находка помогает лучше понять последние недели боев на северо-западе Германии, где военная техника часто просто закапывалась после окончания войны, передает газета.
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