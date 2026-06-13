«Татнефть» установила ограничение в 20 литров бензина на заправках в Воронеже и Липецке

Источник «Ъ-Черноземье» в региональной власти отметил, что федеральная сеть «в настоящий момент не уведомила власти Воронежской области об изменениях и причинах принятия решений по ограничению отпуска». Такой информацией также не владеют специалисты и горячей линии сети. Власти Воронежской области подготовят дополнительные пояснения по ситуации после того, как появится официальная позиция «Татнефти». Вместе с тем, как отметил источник «Ъ-Черноземье» в региональной власти, отпуск топлива на АЗС иных сетей в Воронеже «осуществляется в штатном режиме», изменений нет. Ситуация, по словам собеседника «Ъ-Черноземье», регулируется «на федеральном уровне»: «Даны поручения по контролю и мониторингу ситуации в регионах. В том числе отдельное внимание уделено ситуации с ростом цен».