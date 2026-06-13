Имя Дональда Трампа исчезло с фасада Кеннеди-центра в Вашингтоне

В ночь на субботу рабочие поднялись по строительным лесам возле постройки и аккуратно сняли буквы, из которых складывалась фамилия американского лидера. У входа в центр собрались десятки зрителей, которые громко аплодировали и кричали в поддержку действий бригады. Многие держали в руках самодельные плакаты с лозунгами против Трампа.