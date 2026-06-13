Маргарита Симоньян анонсировала создание фильма по книге Тиграна Кеосаяна

«Мы с Тиграном написали книгу о нем и о нашей любви, он мне ее советовал, комментировал, она называется “Не первая любовь”. Она выйдет как раз к 26 сентября — к тому времени, когда его тело покинуло этот бренный мир. Записываем сейчас аудиокнигу по этой книге, и спасибо искусственному интеллекту, — я не знаю, хорошо это или плохо, — но не пользоваться этим, наверное, было бы странно. Все реплики, все диалоги в этой книге, где говорит Тигран, озвучивает Тигран. Дальше мы будем по этой книге тоже с Божьей помощью снимать фильм», — рассказала она.