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Поезда Савеловского направления и МЦД-1 отклоняются от графика из-за непогоды

В пресс-службе Московской железной дороги добавили, что принимают все необходимые меры для стабилизации графика движения.

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Поезда Савеловского направления и МЦД-1 следуют с отклонением от графика в обе стороны из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщили в Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД).

«В настоящее время из-за ухудшения погодных условий на станциях Бескудниково и Москва-Бутырская электропоезда следуют со снижением скорости. В связи с этим поезда Савеловского направления и МЦД-1 в обе стороны следуют с отклонением от графика», — говорится в сообщении.

В МЖД добавили, что принимают все необходимые меры для стабилизации графика движения и принесли пассажирам извинения за доставленные неудобства.