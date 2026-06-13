Беременная Мирослава Карпович впервые показала фото с мужем

Как сообщают СМИ, супругом Мирославы Карпович стал 29-летний предприниматель Евгений Рагулин, с которым она состоит в отношениях около года. В настоящее время молодожены находятся в свадебном путешествии в Париже. Судя по фотографиям в профиле Рагулина, пара также готовится к рождению ребенка.