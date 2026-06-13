Беременная Мирослава Карпович впервые показала фото с мужем

Российская актриса театра и кино Мирослава Карпович впервые опубликовала снимки с новоиспечённым супругом в своих социальных сетях.
«Спасибо всем-всем-всем за тонны тепла, нежных слов, пожеланий, поздравлений! Мы всей нашей семьей желаем вам и вашим домам света, любви, самых крепких стен и сияния глаз как можно дольше», — подписала свежие снимки Карпович.
1 июня 2026 года Карпович сообщила поклонникам, что вышла замуж. Тогда актриса опубликовала несколько снимков из ЗАГСа и поделилась, что её муж не из актёрской среды.
Как сообщают СМИ, супругом Мирославы Карпович стал 29-летний предприниматель Евгений Рагулин, с которым она состоит в отношениях около года. В настоящее время молодожены находятся в свадебном путешествии в Париже. Судя по фотографиям в профиле Рагулина, пара также готовится к рождению ребенка.
Ранее певица Валерия опровергла слухи о разводе с Иосифом Пригожиным, опубликовав совместное видео в интернете.