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Беременная Мирослава Карпович впервые показала фото с мужем

Актриса Карпович опубликовала в соцсетях фотографии со своим супругом.

Источник: Аргументы и факты

Российская актриса театра и кино Мирослава Карпович впервые опубликовала снимки с новоиспечённым супругом в своих социальных сетях.

«Спасибо всем-всем-всем за тонны тепла, нежных слов, пожеланий, поздравлений! Мы всей нашей семьей желаем вам и вашим домам света, любви, самых крепких стен и сияния глаз как можно дольше», — подписала свежие снимки Карпович.

1 июня 2026 года Карпович сообщила поклонникам, что вышла замуж. Тогда актриса опубликовала несколько снимков из ЗАГСа и поделилась, что её муж не из актёрской среды.

Как сообщают СМИ, супругом Мирославы Карпович стал 29-летний предприниматель Евгений Рагулин, с которым она состоит в отношениях около года. В настоящее время молодожены находятся в свадебном путешествии в Париже. Судя по фотографиям в профиле Рагулина, пара также готовится к рождению ребенка.

Ранее певица Валерия опровергла слухи о разводе с Иосифом Пригожиным, опубликовав совместное видео в интернете.