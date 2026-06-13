В РФ нашли способ улучшить СВЧ-фильтры для спутниковой связи и радиолокации

«Представьте кусок дерева: вдоль волокон его легко расколоть, а поперек — гораздо сложнее. Это и есть анизотропия, когда свойства материала зависят от направления. Для большинства применений этим различием можно пренебречь, но в сверхточных приборах, работающих со сверхвысокочастотными сигналами, анизотропию уже нельзя игнорировать», — пояснил еще один автор проекта Руслан Кафаров. Второй ключевой фактор — зависимость величины и направления его механической деформации от кристаллографического направления при приложении электрического поля. Для эффективного управления важно, чтобы материал изменял размеры по разным направлениям неодинаково. Чем больше разница между деформациями вдоль разных осей, тем сильнее изменяются характеристики феррита и тем заметнее электрическая перестройка устройства.