Лошади, кареты и залпы: Лондон отпраздновал день рождения короля

В столице Британии прошёл военный парад в честь официального дня рождения короля страны Карла III. Он вместе с супругой и другими членами королевской семьи наблюдал за церемонией с трибуны, трансляцию вел телеканал Sky News.
В шествии по знаменитой улице Мэлл от Букингемского дворца до плац-парада конной гвардии приняли участие более 1,4 тысячи военнослужащих, в том числе свыше 400 музыкантов. Также были задействованы 200 лошадей. Карл III и королева Камилла добрались до места проведения церемонии в открытой карете типа «Аскот-ландо», изготовленной еще в период правления королевы Виктории. Остальные члены королевской семьи следовали за главой государства в открытых экипажах.
На плацу монарх провел смотр гвардейских полков и наблюдал за торжественным проносом знамени Первого батальона Гренадерского гвардейского полка — в 2026 году эта честь была оказана именно этому подразделению. Церемония выноса знамени существует почти 300 лет и дала название всему действу — Trooping the Colour.
После завершения основной части Карл III вместе с родными в сопровождении полков Дворцовой кавалерии вернулся в Букингемский дворец. С балкона король принял артиллерийский салют из 41 залпа, который дал отряд Его Величества королевской конной артиллерии, а также наблюдал за авиационной частью парада. Вместе с Карлом III за воздушным шоу следили королева Камилла, наследник престола принц Уильям с семьей и другие члены монаршей фамилии.
Традиция отмечать два дня рождения монарха — реальный и официальный — восходит к Георгу II, который родился в ноябре и в 1748 году распорядился праздновать свой день рождения публично летом, когда погода в Англии лучше. Королева Елизавета II, появившаяся на свет 21 апреля, при коронации в 1953 году выбрала для официальных торжеств июнь. Ее сын Карл, родившийся 14 ноября 1948 года, последовал примеру матери и также остановил выбор на июне.
В этом году церемония Trooping the Colour прошла на фоне продолжающегося лечения Карла III от онкологического заболевания. В январе 2026 года Букингемский дворец сообщил, что король чувствует себя хорошо, однако врачи не торопятся давать окончательные прогнозы. Из-за состояния здоровья монарха программа нынешнего парада была несколько сокращена по сравнению с предыдущими годами, но король лично присутствовал на всех ключевых мероприятиях. На балконе Букингемского дворца вместе с королевской семьей также находились принц Эндрю и принцесса Анна — брат и сестра Карла III. Парад традиционно собрал тысячи лондонцев и туристов, которые выстроились вдоль улицы Мэлл, чтобы поприветствовать монарха.
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