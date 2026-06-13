Лошади, кареты и залпы: Лондон отпраздновал день рождения короля

В этом году церемония Trooping the Colour прошла на фоне продолжающегося лечения Карла III от онкологического заболевания. В январе 2026 года Букингемский дворец сообщил, что король чувствует себя хорошо, однако врачи не торопятся давать окончательные прогнозы. Из-за состояния здоровья монарха программа нынешнего парада была несколько сокращена по сравнению с предыдущими годами, но король лично присутствовал на всех ключевых мероприятиях. На балконе Букингемского дворца вместе с королевской семьей также находились принц Эндрю и принцесса Анна — брат и сестра Карла III. Парад традиционно собрал тысячи лондонцев и туристов, которые выстроились вдоль улицы Мэлл, чтобы поприветствовать монарха.