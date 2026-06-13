Умер Евгений Кушпель, худрук Новороссийского драмтеатра

Евгений Кушпель был заслуженным работником культуры Краснодарского края, удостоен звания «Патриот города-героя Новороссийска» и являлся ветераном труда. Его вклад в историю региона сложно переоценить. Как талантливый артист, он снялся более чем в 70 фильмах и сериалах. Для жителей Новороссийска он навсегда останется неизменным ведущим ключевых патриотических мероприятий — от парада Победы до легендарной акции «Бескозырка».