Умер Евгений Кушпель, худрук Новороссийского драмтеатра

Художественный руководитель и главный режиссер Новороссийского драматического театра им. В. П. Амербекяна Евгений Кушпель трагически погиб. Он попал в ДТП 13 июня. Полученный травмы оказались несовместимы с жизнью. Об этом сообщает «КП-Кубань» со ссылкой на главу Новороссийска Андрея Кравченко.
Евгению Кушпелю было 69 лет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Мэр города выразил соболезнования родным и близким погибшего. Он также назвал гибель Кушпеля невосполнимой утратой для всего Новороссийска.
«Известие о гибели Евгения Леонидовича пока еще очень трудно осознать», — написал Кравченко на своей странице в соцсети ВКонтакте.
Евгений Кушпель был заслуженным работником культуры Краснодарского края, удостоен звания «Патриот города-героя Новороссийска» и являлся ветераном труда. Его вклад в историю региона сложно переоценить. Как талантливый артист, он снялся более чем в 70 фильмах и сериалах. Для жителей Новороссийска он навсегда останется неизменным ведущим ключевых патриотических мероприятий — от парада Победы до легендарной акции «Бескозырка».
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