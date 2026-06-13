«Спартак» может подписать бывшего игрока «Зенита» Малкома

Малком выступал за «Зенит» с 2019 по 2023 год. За петербургский клуб он провёл 109 матчей, забил 42 мяча и отдал 24 результативные передачи. Вместе с командой футболист четыре раза выигрывал чемпионат России и Суперкубок страны, а также становился обладателем Кубка России.