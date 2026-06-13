В Петербурге спасли котенка, выброшенного в мусорный бак

В Выборгском районе Петербурга спасли котенка, которого нашли в завязанном пакете в мусорном баке, сообщает Росбалт.
Животное обнаружил сотрудник мусоровоза во время погрузки отходов у дома на улице Шишкина в Парголово. Мужчина достал котенка из полиэтиленового пакета и передал местному жителю.
Позже малыша, которому на вид около двух-трех недель, забрала к себе неравнодушная петербурженка. Девушка накормила котенка и обратилась за помощью к волонтерам.
Сейчас животному ищут новых хозяев. Кто выбросил котенка на мусорку, пока неизвестно.